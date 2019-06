Otra premisa de la hipótesis son las declaraciones de Patricia Ramos, abogada del equipo interdisciplinario contra el hostigamiento sexual del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la UCR: “Ocho días es una sanción muy baja, con el agravante (de) que en ocasiones se acomoda el periodo de sanción en una fecha que, entre comillas, no afecta a los estudiantes, como las vacaciones. Entonces, termina siendo poco claro si se aplicó o no una sanción. Una no siente que tenga el impacto que debería tener, incluso desde el punto de vista económico”.