Ese error apareja varios problemas muy serios: el primero es que, aunque las amortizaciones de deuda no cuentan para el cálculo del déficit fiscal, deben ser presupuestadas, pues de otra forma Hacienda no contaría con autorización legal para pagar los bonos a su vencimiento. La falta de pago a tiempo lesiona el nombre del emisor. El segundo es que, por tratarse de un monto tan elevado, Hacienda se expuso a lo que se conoce como “riesgo de refinanciamiento”, es decir, que se expone a incurrir en iliquidez si no consigue colocar rápidamente nuevos títulos por un valor facial similar; lo que lleva al tercer problema: para poder colocarlos, quizá tenga que elevar significativamente la tasa de interés, es decir, el costo, de los nuevos bonos.