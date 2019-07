Los pescadores, por su parte, han planteado otras exigencias menores directamente vinculadas con su trabajo, que no será difícil atender. Pero lo que no debe admitirse es que pretendan imponer cuáles tipos y cortes de pescado deben incorporarse a la canasta básica, con prescindencia de criterios objetivos en cuanto a su consumo, para liberarlos del 13 % del impuesto sobre el valor agregado (IVA); menos aún, que “veten” la presencia del ministro del Ambiente y del jefe de Guardacostas en la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). Ambas son decisiones de política nacional, que deben responder al interés general y las buenas prácticas internacionales, no a los intereses sectoriales.