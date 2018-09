La opinión pública y la Asamblea Legislativa han tenido que interesarse más y eso no deja de ser una mala noticia. El caso más sonado es la herencia dejada por la administración Solís Rivera en bonos cuyo pago al vencimiento, en los primeros meses de este año, no tenía autorización legislativa, como pide la ley, simplemente porque el Ministerio de Hacienda no hizo la respectiva solicitud al Congreso. Eso obligó a la administración Alvarado a hacer pagos de bonos sin contar con autorización, lo cual, al compararlo con la alternativa de un cese de pagos, es el menor de dos males.