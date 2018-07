Mora anunció su decisión de no referirse más al tema y remitió las consultas a sus subalternos. A la fecha, ni siquiera se ha referido a las críticas formuladas contra el material. No sabemos si el ministro cree que la pobreza ha aumentado desde la supuesta inauguración, en 1980, del “modelo exportador” y el fin del “Estado Gestor”. Solo podemos inferir, por las acciones desplegadas en los últimos días, que no suscribe la tesis, pero cabe la duda, porque los cambios se dieron a partir de una instrucción del presidente y nadie ha explicado por qué el ministro consideró, en un primer momento, que la evidente falsedad es un extremo válido de la discusión histórica.