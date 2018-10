Pero no, defender la obra es solamente eso y no guarda relación alguna con los altos principios invocados para movilizar a la comunidad universitaria. El dinero es de los contribuyentes. Ellos y sus representantes, los legisladores, tienen todo el derecho a cuestionar el gasto y exigir un uso racional de los fondos. La “autonomía universitaria” no debe cobijar el capricho ni los excesos. Mientras más se utilice el término con ese propósito, mayor el riesgo de convertirlo en palabras gastadas.