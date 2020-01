La pletina del puente sobre la autopista General Cañas desafió nuestra voluntad e ingenio por largos años, pero no tantos como la carretera a Caldera. Todavía no está a la vista la ampliación de la ruta a San Ramón, planeada, concedida, cancelada y entregada a un fideicomiso también hace años. De la vía a San Carlos, mejor ni hablar. Mucho ha llovido desde la promesa del expediente digital único en salud y todavía no está completo. Otro tanto podemos decir del sistema unificado de compras públicas.