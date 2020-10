Ahora bien, si el proyecto contempla la posibilidad de que un estudio técnico fundamente una resolución contraria al uso del marchamo, por qué no se limita a exigir la realización de ese estudio, no solo para la cerveza, sino para el sistema como un todo, en lugar de crear la obligación de contratarlo antes de saber si es útil. O, siguiendo la lógica de una moción planteada en su oportunidad, por qué no deja la adopción del sistema en manos de Hacienda, “de conformidad con un estudio técnico y previa resolución fundada” para garantizar la buena inversión de los recursos públicos. Es decir, por qué no pone los bueyes delante de la carreta.