Para Aguilar la iniciativa está “totalmente fuera de lugar” y Herrero la califica de “grave error”. No es difícil adivinar el acuerdo de la mayoría, si no de todos los ocupantes de la cartera en los últimos años, pero el Congreso prefirió ganar el aplauso fácil de los beneficiarios. En plena pandemia, muchas familias agradecerán el alivio, no cabe duda, pero la pregunta responsable es si el país está en condiciones de financiarlo.