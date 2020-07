Avisados estaban, pero eso no impidió al sindicato rechazar la renegociación de los beneficios e invocar la cláusula pétrea. Eliminado el obstáculo por la Sala Constitucional, la denuncia y renegociación de la convención colectiva no será fácil, pero las autoridades universitarias deben emprender la tarea sin dilación. Si piensan ser fieles a su obligación con el país, el norte es un acuerdo razonable y sostenible, no uno diseñado para postergar la crisis financiera y, mientras tanto, extraer la mayor cantidad de rentas posibles.