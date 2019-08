La grabación no anuncia disposición a actuar. Incita a otros y hasta les recomienda atacar al abrigo de la noche para no ser vistos. Procura despertar en los potenciales asesinos un retorcido sentimiento “cívico” e insta una y otra vez a pasar de la palabra al hecho. Con hablar no se consigue “absolutamente nada”, afirma, y, sin advertir la contradicción, sigue hablando para que otros dejen de hacerlo.