Creímos finalizada@ la polémica con el magistrado Fernando Cruz. El 30 de octubre publicamos su última réplica y decidimos no contestar. Tuvo la última palabra, pero nos sorprendió con un nuevo texto y no volveremos a callar. El presidente de la Corte Suprema de Justicia no quiere ver a Costa Rica “atrapada entre el ánimo pontificador de quienes, a punta de editoriales y titulares de prensa, pretenden imponer su particular visión sobre el futuro del país y la intransigencia de aquellos que, con bloqueos callejeros y actos de fuerza, intenten defender pequeños o grandes privilegios de cualquier naturaleza”.