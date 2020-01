Las diferencias obedecen a la fuerza, no a la razón. No se trata de negar méritos a los empleados estatales en general, sino de reconocer que en otros ámbitos del empleo público y del sector privado hay trabajadores cuya contribución al desarrollo y bienestar social es igual o superior. Admitida esa realidad, no hay cómo justificar las diferencias, sobre todo si se han hecho incosteables y hay otras prioridades para el dinero que, a fin de cuentas, sale del bolsillo de todos, especialmente del sector privado.