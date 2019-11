Las calificadoras no están para servir a los emisores de deuda. Son asesoras de los inversionistas, actuales y potenciales, y les informan sobre la calidad de los títulos ofrecidos en el mercado. Si bien no siempre aciertan, su opinión especializada es valorada por los inversionistas, y los emisores no deben cuestionar sus calificaciones sin suficiente justificación técnica. En cuanto a Costa Rica, el comentario del presidente Alvarado podría afectar la colocación de los $1.500 millones si los potenciales negociantes se abstienen de comprar o demandan una tasa de interés superior.