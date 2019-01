El tratamiento del cáncer no puede postergarse sin correr riesgos evidentes. En setiembre y octubre, algunos aceleradores quedaron fuera de servicio durante breves lapsos. Pese a la rapidez de las reparaciones, hubo atrasos en la atención de decenas de pacientes, con graves peligros para su salud. Si no hay más remedio, la Caja debe contratar radioterapia privada, pero no debió llegar a ese punto, especialmente en vista de la experiencia institucional.