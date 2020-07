Pero en el sector público no hay despidos ni rebaja de salarios. La situación laboral de los servidores del Estado se mantiene como si no hubiera pandemia, y los socialcristianos están empeñados en mantenerla así, no importan las graves circunstancias fiscales. Para lograrlo, formulan todo tipo de propuestas, algunas de muy limitada utilidad y ninguna incompatible con la reducción de jornadas en el Estado.