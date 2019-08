Costa Rica atraviesa por una situación de alto desempleo. Cerca del 12 % de la población económicamente activa no tiene trabajo. Entre los jóvenes, la tasa de desempleo es casi el doble. Eso es sumamente preocupante, pues equivale a desaprovechar recursos muy valiosos de personas que, entre otras cosas, tienen un buen dominio de las técnicas modernas de información y comunicación. Una de las razones por las cuales muchos de ellos no encuentran trabajo es su carencia de experiencia laboral y, por no tener trabajo, no adquieren experiencia.