Si la más elemental lógica, aunada al desmentido de los organismos financieros y al secreto de los supuestos contactos internacionales no bastara para desacreditar las pretendidas «conversaciones», todavía podemos apuntar a las cantinflescas explicaciones del diputado: «Cualquier persona seriamente inmersa en el ejercicio gubernamental sabe el abecé de la relación con cualquier multilateral y sabe que estas, para dar dinero no reembolsable, no lo dan desde el inicio, sino por medio de un crédito. Se fija una hoja de ruta, por pasos, cumplimientos con checks y, durante el proceso, se ve la oportunidad entre las partes que se traslade ese empréstito, parcial o totalmente, a un dinero no redimible».