La falsa “amnistía” no cumple con nada de lo anterior. He ahí su nula legitimidad y la indignación que ha generado en Nicaragua y el mundo democrático. Precisamente por esto tiene una gran debilidad: si en un futuro no lejano, como esperamos, al fin retorna la libertad a Nicaragua, los perpetradores de los asesinatos y la represión no tendrán otra opción que enfrentar la justicia penal, ojalá dentro del país, pero, si no, también fuera, gracias al principio de jurisdicción universal en el caso de derechos humanos y a la existencia de una Corte Penal Internacional.