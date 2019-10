Además, según documenta el INEC, el empleo informal —personas asalariadas no inscritas en la seguridad social por patronos, ayudantes no remunerados, trabajadores por cuenta propia y empleadores de empresas no constituidas en sociedades— es numeroso. Son cerca de un millón de personas en esa condición. Aun así, algunos sectores económicos, como el agrícola, enfrentan penurias para hallar trabajadores.