La Administración Pública nos tiene acostumbrados a desperdicios absurdos y malas inversiones, pero no puede ser de otra forma si los responsables dejan el cargo sin preocupación alguna, así como lo ejercen. Es hora de establecer las acciones necesarias para examinar lo sucedido y, si fuera el caso, exigir, cuando menos, una retribución económica, si no hubiera otro tipo de sanciones. No se trata de recuperar los recursos mal gastados. Son muy cuantiosos para creerlo posible, pero sí de dar un escarmiento a quienes administran bienes públicos.