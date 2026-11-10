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Editorial

Editorial: MEP: Cinco puntos de regalo y una explicación que no alcanza

¿Por qué no se anunció el obsequio de los 5 puntos en la conferencia de prensa del miércoles 4 de noviembre en Zapote? ¿Por qué una decisión de esta trascendencia solo fue explicada por el ministro después de las consultas periodísticas?

11-junio-2025 Torre Mercedes, Paseo Colon Retratos al Ministro Leonardo Sánchez Hernández del Ministerio de Educación Pública (MEP) Foto: Jonathan Jiménez Flores
La tardía e insuficiente explicación del ministro Leonardo Sánchez hace inevitable cuestionarse si, con la medida, se buscará facilitar un relato político de recuperación educativa JONATHAN JIMENEZ
La Nación