La revuelta no tiene respaldo ni se manifiesta en la realidad. Nadie la cree posible en Costa Rica y es fácil explicar las razones. El país conoce el valor de las instituciones democráticas y no carece de información sobre las tragedias ocurridas en naciones cercanas, como Nicaragua y Venezuela. Utilizando la jerga de los movimientos violentos del pasado latinoamericano, en nuestro país no hay “condiciones” para un golpe de Estado.