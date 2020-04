Si los leves ajustes se juzgaron necesarios, pudieron hacerse sin aspaviento. Ahora, sectores decepcionados y hasta hace poco silenciosos, reclaman la liberalización con que soñaban desde finales de la semana pasada. Son reclamos comprensibles, y esa es razón de más para no avivarlos con falsas esperanzas. Esa no era la intención del gobierno, que no necesita más presiones, pero a eso condujo la conferencia de prensa del lunes.