Tanto reproducimos el documento porque en él está la verdad, motivo por el cual crhoy no lo difundió, pese a haberlo tenido a su alcance. Es importante insistir en el tema porque Costa Rica debe salir del pantano de la insinuación y la mentira como armas políticas. Por eso, también, rogamos a las autoridades investigar, como pide un grupo de legisladores que no leyó el convenio, no tiene respeto por la verdad o sobrepone el deseo de atacar a La Nación. ¡Adelante! No nos quejamos, pero nos defenderemos y defenderemos el derecho al debate público honrado.