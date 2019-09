Más allá de lo anterior, es necesario que el gobierno y la operadora concentren todos los esfuerzos en conseguir que, gracias a la mayor capacidad, eficiencia y flexibilidad de APM, Moín sea un detonante para crear un corredor logístico que se pueda extender no solo hacia nuestros dos vecinos inmediatos, sino también a otros destinos centroamericanos y caribeños. Para esto, es clave modernizar los puestos aduaneros fronterizos, como lo establece el compromiso de facilitación del comercio, en particular Tablillas, con Nicaragua, y Sixaola, con Panamá. Hasta ahora, sin embargo, una serie de trabas interinstitucionales han limitado el avance; además, la crisis política nicaragüense se ha vuelto un obstáculo para los flujos comerciales. Esto último no podemos controlarlo, solo administrarlo, pero la modernización fronteriza es, estrictamente, un reto nacional. A lo anterior se añade la necesidad de acelerar la ampliación de la ruta 32, particularmente entre Río Frío y Limón.