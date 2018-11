Existe la tentación de decir que de la fracción del Partido Acción Ciudadana no podía esperarse otra cosa, pero mantuvo la unidad bajo la conducción de Víctor Morales y no siempre lo había hecho. El independiente Erick Rodríguez y el republicano Otto Roberto Vargas completaron los 35 votos a favor del proyecto, pero de nada habría servido si la Sala Constitucional no se hubiera apartado del lamentable gremialismo mostrado por la Corte Suprema de Justicia, primero, con una maniobra para influir sobre la voluntad legislativa y, luego, con la aprobación del informe donde hasta la regla fiscal era objetada por su supuesto impacto sobre la independencia del Poder Judicial.