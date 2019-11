Los oficiales no han profundizado sobre las razones de su presunción en cuanto al momento y lugar. A la fecha, no sabemos si la hipótesis descansa exclusivamente en la cercanía de las fechas o si las autoridades decidieron mantener reserva sobre indicios adicionales. No hay duda, sin embargo, de la intención de hacer estragos mayores, más allá de daños materiales. Las dos bombas decomisadas estaban listas para estallar y contenían metralla capaz de alcanzar víctimas a 300 metros del lugar de la explosión.