Editorial: Los propósitos de Xi en Moscú

Apenas un par de días después de que la Corte Penal Internacional, máximo organismo mundial en la materia, emitió una orden de arresto contra Vladímir Putin por crímenes de guerra, su homólogo chino, Xi Jinping, llegó a Moscú para una visita “de Estado” de tres días, que concluyó el jueves. Tan grave cargo no pareció inquietarlo.

Al final, ambos emitieron un comunicado en el que expusieron la convergencia de sus países en una serie de temas geopolíticos. No fue sorprendente, pero sí preocupante: tanto el documento como el resto de la visita reflejan el reforzamiento de un eje estratégico entre estas dos potencias nucleares autoritarias, que irrespetan sistemáticamente los derechos humanos, desdeñan principios básicos del derecho internacional y comparten una voluntad expansionista, aunque con diferencias en métodos.

Xi llegó a Moscú con un éxito diplomático que mostrar: el acercamiento, gracias a la mediación china, entre Arabia Saudita e Irán, dos regímenes autocráticos hasta ahora irreconciliables. Sus gestiones condujeron al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos, y aunque no podemos conocer las implicaciones plenas de la maniobra, sí es un hecho que podrá replantear el balance geopolítico en el Cercano Oriente. Además, puso de manifiesto los límites de la influencia de Estados Unidos en esta estratégica zona.

La visita, además, estuvo precedida por la presentación de un documento esencialmente propagandístico, maquillado como un “plan de paz” para Ucrania, pero que está muy lejos de serlo; más bien, es un intento por legitimar y congelar el statu quo. Lo que plantea, en esencia, es un cese de hostilidades, lo cual implicaría la permanencia de Rusia, como potencia interventora, en casi un sexto del territorio ucraniano, es decir, un intento de legitimar la usurpación.

En ningún momento ese “plan” pide el respeto de las fronteras originales del país invadido, y, con añejos giros lingüísticos cuyo significado es de sobra conocido, intenta responsabilizar a la OTAN, alianza defensiva occidental, de presuntas “provocaciones” que generaron la invasión. Más aún, China está muy lejos de ser un actor imparcial en relación con esta guerra. De ello son reflejo tanto el silencio ante la agresión como el aumento de sus intercambios comerciales con Rusia y la visita de Xi a Putin. Hasta ahora, se ha inhibido de vender armas a su aliado, pero la posibilidad de que esto ocurra no puede descartarse.

A China no le conviene que la guerra en Ucrania se salga de control; menos aún, que Rusia tome la decisión de utilizar armamentos nucleares, algo que sí ha rechazado como posibilidad. Sin embargo, un conflicto controlable y extendido le resulta beneficioso en, al menos, tres sentidos: primero, distrae a las potencias occidentales, en particular Estados Unidos, y las obliga a utilizar enormes recursos económicos y militares a favor de Ucrania; segundo, debilita a Rusia, que deberá depender cada vez más de China para su sostenibilidad económica y, eventualmente, militar; tercero, le ofrece enormes oportunidades de mercado para llenar los vacíos dejados por la salida de empresas multinacionales y las sanciones occidentales contra Moscú.

El propósito máximo de Xi, sin embargo, va más allá de estos eventuales beneficios. Se trata, en esencia, de crear una alianza lo suficientemente fuerte, con Pekín en la cúpula de su control, que se convierta en un serio desafío geopolítico a Occidente, que desplace su influencia en importantes zonas del mundo, haga más viables los ímpetus expansionistas que animan al régimen chino y mejore las condiciones para una eventual —aunque por el momento no inminente— invasión a Taiwán, que reclama como propia.

Esta visión fue expuesta, con retórica hiperbólica, por Xi. Al despedirse de su anfitrión, mencionó la cercanía de “un cambio que no se ha producido en cien años”, y añadió, dirigiéndose a él: “Nosotros impulsamos conjuntamente este cambio”. A lo que Putin respondió: “Estoy de acuerdo”.

Que las pretensiones sean tan exageradas, casi delirantes, no quiere decir que se cumplan; más bien, su desmesura puede conspirar contra ellas y movilizar más activamente a otras potencias, en particular la India, Japón y Corea del Sur, frente a China y Rusia. Sin embargo, las intenciones están muy claras. Se invoca la paz como cortina, mensaje propagandístico y operación de relaciones públicas, pero en el fondo los intereses son económicos, militares y territoriales. Para impulsarlos no existe pudor en simular y violentar de manera explícita principios fundamentales del derecho internacional, como el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados y a la dignidad humana, o el uso de la fuerza para imponerse.