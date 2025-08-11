Editorial

Editorial: Los optimistas datos de promoción en el MEP son solo un espejismo

La caída en la reprobación de colegiales entre 2018 y 2023 es una mera ilusión, pues nada sugiere que la situación haya mejorado. Estamos midiendo resultados con malos termómetros, lo cual retrasa las urgentes acciones correctivas

EscucharEscuchar
Por La Nación

Las definiciones e instrumentos usados para recolectar datos y cuantificar fenómenos o variables determinan el resultado obtenido; por ende, también nuestra percepción sobre ellos. Cuando los métodos y herramientas son los correctos y se aplican adecuadamente, pueden existir algunas imprecisiones, pero no graves distorsiones. Cuando fallan, el resultado podrá tener consecuencias en extremo negativas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
editorialeducaciónMEPestado de la educaciónAnna Katharina Mullerapagón educativo
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.