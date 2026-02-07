Editorial

Editorial: Los grandes retos de los nuevos diputados

Resulta esencial fortalecer la democracia, mejorar la eficiencia del Estado e impulsar iniciativas de progreso. La oposición debe impedir derivas autoritarias y tomar iniciativas para generar mayor bienestar

Por La Nación
Voceros oposición legislativa
Álvaro Ramírez, del PLN; José María Villalta, del FA; Abril Gordienko, del PUSC, y Claudia Dobles, de la CAC. (Archivo LN/La Nación)







