Ahora, los conceptos: No, diputada, la Caja no salvó al Grupo Nación. Invirtió en bonos triple A, como lo viene haciendo desde hace dos décadas en una multiplicidad de empresas. Lo hizo para diversificar su cartera y obtener buenos rendimientos, los cuales ha recibido y recibirá puntualmente. No tenía razón alguna para salvarnos porque en esa época, y desde años antes, publicamos fuertes críticas al manejo del IVM y las proyecciones de la institución. Tampoco necesitábamos salvamento porque la situación financiera nos valía una calificación de AAA. Y no lo necesitamos ahora.