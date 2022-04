Editorial: Llamado a la responsabilidad

El país viene ganando credibilidad financiera a fuerza de grandes sacrificios. El mérito es tanto mayor si se consideran las circunstancias creadas por la pandemia. Nuevos gastos y menos ingresos caracterizaron los dos últimos años, con industrias vitales, como el turismo, total o parcialmente cerradas.

La recuperación, no obstante la comprensible impaciencia, marcha a buen ritmo, especialmente en el ámbito de las finanzas públicas. Estamos lejos de la holgura, pero el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los mercados financieros se manifiestan convencidos del progreso. Los analistas no dejan de señalar riesgos, especialmente en la gestión política y la dificultad para sacar adelante las reformas legislativas.

Los diputados alimentan esos temores con el impulso de última hora a un proyecto de ley para rebajar en ¢100 el impuesto único sobre los combustibles y exonerar completamente del tributo a los operadores de transporte público y las actividades agrícolas. La medida afectaría las finanzas del Gobierno en ¢285.535 millones, equivalentes al 0,67% del producto interno bruto (PIB).

Elian Villegas, ministro de Hacienda, calificó la iniciativa como una “barbaridad” sin criterio técnico y con la mera intención de quedar bien con la opinión pública. Villegas, a quien en su oportunidad criticamos por ambivalente ante la necesidad del acuerdo con el FMI, lo cual el gobierno posteriormente explicó como una estrategia para calmar las aguas de la política interna, se ha ganado la autoridad moral para hacer el reclamo y llamar a la responsabilidad.

Su gestión frente al Ministerio ha sido austera en el gasto y diligente en la recaudación, pero los avances pueden revertirse con rapidez si el Congreso legisla como se propone en el caso de los combustibles. La guerra en Ucrania desencadenó el alza del precio de los hidrocarburos y otros productos esenciales, como los alimentos, pero el gobierno no puede responder desde las arcas del Estado a cada disrupción de esa naturaleza.

El proyecto de ley no menciona cómo se va a reponer el faltante. En realidad, parte de que no es necesario hacerlo porque apenas propone recobrar el equilibrio mediante recortes de gasto o acciones compensatorias, sin precisar cuáles. La reacción de Villegas es particularmente encomiable porque no es a él a quien le correspondería hacer los nuevos sacrificios. La tarea de restablecer el equilibrio quedaría para el gobierno entrante.

Esas circunstancias aumentan las posibilidades de aprobación del proyecto de ley porque la nueva administración no tiene representación legislativa y los congresistas saben que sus partidos no se verán obligados a hacer frente a las responsabilidades del Ejecutivo ni a las difíciles opciones para corregir el desequilibrio.

Pero la estabilidad de las finanzas públicas no debe ser un tema para el cortoplacismo y la anotación de puntos políticos. Debe ser un esfuerzo nacional prolongado y estable, con compromiso duradero de los partidos conscientes de su importancia. “La idea no es estar llenando huecos, sino salir adelante y librarnos del peso de la deuda y, si cada vez que vamos saliendo del hueco se nos guindan y nos tiran para abajo, no vamos a salir”, afirmó Villegas.

El ministro propuso a los legisladores otra ruta para aliviar las dificultades económicas. Los invitó a aprobar los empréstitos necesarios para controlar el tipo de cambio porque el problema del costo de los combustibles es externo y no podemos arreglarlo en el país. También en este caso Villegas está recomendando una medida de la cual no podrá sacar provecho su gestión. Vale la pena escucharlo.