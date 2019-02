Editorial: Límites superiores e inferiores a las tasas de interés

Aunque Bernardo Alfaro, director de la Sugef, no considera el uso de tasas piso y techo una práctica ‘abusiva’, en la vía judicial se ha demostrado lo contrario. Como su fin no es garantizar recursos a los bancos para cubrir sus gastos generales y de administración, lo mejor es no utilizarlas del todo en los contratos de crédito.