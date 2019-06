Sin embargo, las buenas noticias vienen acompañadas de un viejo vicio cuyo señalamiento no puede faltar. La ley es parte de la agenda de incorporación a la OCDE desde un principio, pero la Asamblea Legislativa la aprobó a pocas semanas de vencer el plazo establecido al efecto. Fue votada a la carrera y con dudas, tanto así que los diputados admiten, de entrada, la necesidad de reformarla. Si no lo hacen ellos, corren el riesgo de un tropezón en la Sala Constitucional, a la cual probablemente no llegue una consulta facultativa, precisamente por la premura. Sin embargo, podría plantearse un cuestionamiento en algún momento después de entrar la ley en vigor.