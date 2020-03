A un hotel, restaurante y empresa de transporte turístico que ve su negocio caer de esa manera por tres o cuatro meses no le queda otra opción que cerrar y despedir al personal, cuyos salarios no puede pagar. Algunas no aguantarán un mes y medio de inactividad. La pandemia amenaza con dejar desempleadas a gran cantidad de personas. Si al cierre del año anterior la tasa de desempleo superaba el 12 % de la población económicamente activa, no es improbable que pronto supere el 18 %, y al no tener el país un esquema de seguro de desempleo, el presagio es de penurias para muchos asalariados.