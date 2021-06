El «día de la liberación», como se le había dado en llamar, ya no será el 21 de junio, sino el 19 del mes siguiente. La posposición no es una decisión ligera del primer ministro, Boris Johnson, opuesto desde el principio a imponer restricciones y, en consecuencia, responsable de la gravedad de la pandemia en su país durante el 2020. En el gobernante partido conservador, las críticas no se han hecho esperar e influyentes sectores de la economía advierten del daño si tarda la apertura.