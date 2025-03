Editorial: Las tres advertencias del FMI

Tras la reciente visita de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), en el marco de la revisión de la economía costarricense con base en el artículo IV de su Convenio Constitutivo, al menos tres mensajes han de quedar claros para el país.

El primero es que el reto de buscar la estabilidad fiscal no ha terminado y que existen riesgos de que los indicadores se deterioren si no lo afrontamos con seriedad. En este punto fueron enfáticos al subrayarle al gobierno que la tarea por reconstruir el espacio fiscal no ha concluido. El país hizo un esfuerzo extraordinario durante la administración pasada para que, en el 2018, la Asamblea Legislativa aprobara un impostergable aumento de los impuestos y, con ello, de los ingresos fiscales. Aunque esa reforma tributaria no vino acompañada de una reforma estatal comprensiva ni del cierre de instituciones obsoletas, sí se aprobaron dos herramientas importantes: la ley de empleo público que permitió, finalmente, empezar a ordenar el régimen salarial en la administración pública y la introducción de la regla fiscal para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública mediante el control del gasto gubernamental, dependiendo de la relación entre esta y el crecimiento del producto interno bruto (PIB). La reforma fue exitosa y ha dado estabilidad en los últimos años.

Pese a ello, las últimas cifras muestran un crecimiento del déficit financiero, ante una caída del superávit primario y el crecimiento del gasto y del pago de intereses. La advertencia del FMI es oportuna, tanto para el gobierno como para la Asamblea Legislativa, pues nos encontramos en la antesala del período electoral y las tentaciones pueden incrementarse irresponsablemente. Así, por un lado, la mayor flexibilidad en el gasto público que daría la regla fiscal para este y el año próximo, debe manejarse con suma cautela, teniendo presente que, a largo plazo, la reducción en la atención de la deuda sigue siendo primordial. Por el otro, descartada la capacidad política de esta administración para promover reformas que amplíen la base tributaria, debe desecharse ad portas cualquier iniciativa legislativa que pretenda flexibilizar aquella regla, reducir tasas impositivas o crear nuevas exoneraciones o excepciones a la aplicación de la ley de empleo público.

El segundo mensaje tiene que ver con la política cambiaria y el papel que debe tener el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el mercado de divisas. La recomendación del FMI es que intervenga menos en la compra de dólares y que evite continuar acumulando reservas. La consecuencia de ello sería una apreciación todavía más acentuada del colón frente al dólar.

En principio, concordamos en que lo ideal es que el tipo de cambio refleje lo más precisamente posible la realidad del mercado y que la intervención del BCCR sea prudente, al mismo tiempo que el control de la inflación sigue siendo su tarea fundamental. Pero el papel del BCCR no puede estar totalmente desligado de la realidad económica de los sectores productivos del país y, aunque tengamos claro que en el manejo de la política cambiaria siempre hay ganadores y perdedores, lo cierto es que tanto el sector exportador, como el turismo, como los productores locales que compiten con las importaciones han estado pagando un alto precio por el tipo de cambio de los últimos 24 meses y por las todavía altas tasas de interés prevalecientes. Encontrar el balance adecuado es un delicado ejercicio que el BCCR deberá practicar con inteligencia para no echar por la borda años de un esfuerzo nacional exitoso.

El tercer mensaje de advertencia se relaciona con la deuda impagada que el Estado tiene con la CCSS y el impacto negativo que ello provoca en la estabilidad de la seguridad social. Como lo adelantáramos en un editorial anterior, la provisión de los servicios de salud y la sostenibilidad futura del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte requieren de una discusión profunda y pasa necesariamente, como lo urge el FMI, por encontrar una solución al pago de la deuda pendiente del gobierno. No son de recibo las excusas y posposiciones reiteradas aduciendo que la deuda no ha sido conciliada. Es hora de sentarse, acordar un monto, llegar a un arreglo de pago y encontrar una fuente para financiar dicho pago.

Las tres advertencias del FMI tocan puntos medulares de nuestra política económica, productiva y social. El tan anhelado equilibrio fiscal, la salud de nuestros sectores productivos más dinámicos, y el fortalecimiento de la seguridad social son todos elementos esenciales para mantener el crecimiento económico, el empleo, la paz social y el bienestar de las mayorías. No los descuidemos.