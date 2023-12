Editorial: Las manipulaciones judiciales de Trump

Existen varios principios sobre los que descansa el andamiaje y la dinámica de las democracias auténticas, pero dos tienen particular importancia. Uno corresponde a los ciudadanos que, mediante el ejercicio libre del voto, pueden abrir o cerrar el acceso al poder de los candidatos; otro, que nadie está por encima de la ley, no importa el cargo que haya ocupado u ocupe; tampoco, si se postula para un cargo de elección popular o no.

