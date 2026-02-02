Editorial

Editorial: Las grandes tareas tras la elección

Aunque se presentó como candidata del continuismo, la presidenta electa deberá corregir rumbos para lograr un buen gobierno. Todo indica que su partido tendrá mayoría legislativa, pero insuficiente para imponer un proyecto político hegemónico

Por La Nación
