Esas declaraciones no conjuran la preocupación causada por las del ministro Prieto. Solo prueban el desacuerdo entre el presidente y su más cercano colaborador en una materia absolutamente esencial. Cuando el presidente utiliza el plural “tomamos”, no podemos entender que incluya a quien solo se siente obligado a recordar que las calificadoras no ponen comida sobre la mesa. Habría sido catastrófico que el mandatario se sumara a la opinión de su ministro, pero las visiones divergentes a tan alto nivel acrecientan la incertidumbre.