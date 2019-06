Si el fin del presidio no asegura el porvenir de los excarcelados, la ley de amnistía aprobada por la espuria mayoría legislativa del régimen deja caer una lápida sobre el pasado de funcionarios y adeptos del gobierno. No sabemos si los expresos políticos conservarán su libertad, pero los crímenes cometidos por la dictadura, incluidos unos 300 asesinatos, no serán juzgados mientras subsista la nueva ley.