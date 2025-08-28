Editorial

Editorial: La triple batalla que desgasta al OIJ

Con agotamiento físico y emocional, los agentes deben enfrentar los ataques sistemáticos del mandatario. El OIJ no es perfecto, pero es indispensable. Chaves y su gobierno deben comprender que sus ofensivas contra la Policía Judicial solo fortalecen a los delincuentes

Por La Nación
Oficial de OIJ, Policía Judicial, primer plano agente de OIJ
Los oficiales se ven sometidos a jornadas que superan las 12 horas y a la presión de saberse expuestos a represalias violentas. (John Durán/John Durán)







