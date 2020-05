Surge así un misterio insondable. ¿Por qué no referirse a las otras dos fuentes de “sobornos” y a todas las que conozca el “denunciante”? ¿Por qué no nombra a los involucrados en esos casos? Surge también una pregunta para la Fiscalía: Si la “denuncia” es notitia criminis suficiente para invertir recursos públicos en su investigación, ¿examinarán también las otras dos concesiones? A las tres se les menciona como fuente de sobornos y a todas sin la menor prueba o indicio, incluido el caso de Caldera, sobre el cual no consta más que la especulación del “denunciante”, bastante tonta, por cierto.