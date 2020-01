La situación era insostenible, y cuando los números evidenciaron la injusticia, se acabó el civismo y murieron las patrióticas alianzas. Nadie, salvo la Caja, es decir, el pueblo de Costa Rica, se hizo cargo de las pérdidas. Este año, el Comité apenas se hizo notar, y aunque hubo advertencias de “tomar las calles” emanadas de algunos sectores, no se concretaron. El clima no está para eso, luego de tantos sobresaltos. Ya la Sala Constitucional dejó clara la obligación de la Fuerza Pública de despejar las vías. El país debe aprender las lecciones de su pasado reciente y no permitir más irresponsabilidad y abusos. La cereza en el pastel es que, una vez más, la siniestralidad del motociclismo causa alarma este año. El 48 % de los fallecidos en el lugar del accidente son motociclistas, dice el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.