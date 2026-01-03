Editorial

Editorial: La manipulación electoral del ROP

Por razones injustificadas, la posibilidad de recibir la totalidad de ese fondo de pensiones ha calado hondo en la campaña. Los cambios de posición del presidente y las ambigüedades de algunos candidatos tienen aroma populista

EscucharEscuchar
Por La Nación
Laura Fernández y Álvaro Ramos
Los candidatos Laura Fernández, de Pueblo Soberano; y Álvaro Ramos, del PLN, variaron su posición sobre el retiro total del ROP. Foto: (La Nación/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EditorialEditorial de La NaciónROPRodrigo ChavesÁlvaro RamosLaura Fernández
La Nación

La Nación

Análisis de opinión en cada editorial de La Nación, medio de referencia en Costa Rica, fundado en 1946.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.