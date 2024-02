Editorial: ‘La ley no es optativa’

El Poder Ejecutivo reclama a la Contraloría General de la República el retraso de proyectos estimados como urgentes por diversos motivos. En el caso de los escáneres, señala la necesidad de combatir el narcotráfico y en el de Ciudad Gobierno, la posibilidad de ahorro para la Hacienda pública mediante la eliminación del pago de alquileres.

La Contraloría no se opone a ninguno de los dos proyectos, solo exige ejecutarlos de conformidad con la ley vigente. “La aplicación de la ley no es una opción”, dijo la contralora Marta Acosta al presidente Rodrigo Chaves durante la reunión-espectáculo celebrada el jueves de la semana pasada.

La afirmación de la contralora no admite discusión. Es casi una tautología. La ley no es ley sin obligación de cumplimiento. Pasaría a ser una sugerencia, y sugerir no es la función de la Asamblea Legislativa. Solo cabría discutir si la Contraloría interpreta bien la ley o si la normativa vigente debe ser modificada. En el primer caso, la discusión debe trasladarse a la jurisdicción contencioso-administrativa. En el segundo, al Congreso.

Existe una tercera vía para ejecutar proyectos de cualquier naturaleza: apegarse a la ley. Eso no implica novedad alguna. Toda la infraestructura existente se ha desarrollado de esa manera, y si no hay más, es por falta de recursos, indecisión política o incapacidad administrativa, no por antojadizos impedimentos de la Contraloría. La aplicación de los procedimientos preestablecidos no erradica la corrupción por completo, pero la dificulta y crea rastros para su eventual descubrimiento.

Ciudad Gobierno, una iniciativa de la administración del presidente Carlos Alvarado, había logrado importantes avances. Concluidos los estudios de factibilidad financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio de Planificación anunció el propósito de dejar listo un contrato de concesión a 30 años plazo y previó el traslado de las instituciones públicas al nuevo complejo en el 2025.

La contratación no quedó lista, pero la actual administración tampoco se interesó en completar el proceso. Hizo borrón y cuenta nueva, se llevó el proyecto para el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), donde la transparencia no ha sido norma, y diseñó un planteamiento incompatible con la ley, al punto que obligaría al Estado a arrendar terrenos de su propiedad. La posibilidad de concluir el proyecto en el 2025 era, en su momento, demasiado optimista, pero estamos en el 2024 y la iniciativa prácticamente retrocedió al punto de partida.

En cuanto a los escáneres, la Ley General de Contratación Pública permite contratos entre entes de derecho público sin observar los procedimientos ordinarios “cuando el objeto contractual se encuentre dentro de las facultades legales del ente a contratar” y exige acreditar la idoneidad del proveedor público, la conveniencia de no adjudicar el negocio a otros participantes en el mercado y su capacidad de ejecutar por lo menos el 70 % del objeto de la contratación. El 30 % restante puede ser adquirido de terceros cuando se trate de cuestiones especializadas y se observen los procedimientos de la propia ley. Acto seguido, la norma aclara: “Esta excepción no podrá utilizarse como un mecanismo para la contratación de terceros sin atender los procedimientos establecidos en esta ley”.

Racsa no tiene en su giro normal de negocios el servicio de escáneres. En consecuencia, no puede proveer el 70 % del objeto de la contratación. Tampoco adquirió un 30% de “cuestiones especializadas” necesarias para prestar el servicio ni observó para adquirirlas los procedimientos establecidos, como con toda claridad ordena el artículo 3. Más bien formó una “alianza estratégica” secreta, para incluir a terceros en el negocio sin aplicar los procedimientos establecidos.

Los escáneres son necesarios, y este diario ha abogado por su instalación desde mucho antes del inicio de la actual administración; sin embargo, no son la panacea, como quedó demostrado con las fallas de los equipos instalados en el megapuerto de Moín. Administraciones anteriores han decomisado muchísima más droga con menos escáneres y el diagnóstico de las razones puede ser tan importante como la instalación de nuevos equipos.

Si en lugar de inventar un esquema incompatible con la ley, la administración hubiera licitado la compra de los escáneres, estaríamos mucho más cerca de contar con ellos para la lucha contra el narcotráfico. No vale, entonces, el intento de culpar a la Contraloría por la demora. La institución solo se ha ocupado de que el cumplimiento de la ley no sea optativo.