Editorial: La infraestructura en escala Liliput de este gobierno

Siete planes de gran magnitud han terminado recortados, con menos cobertura, capacidad y efecto real. Construir ‘en grande’ es la política social y económica más seria que podemos emprender. Acostumbrarnos al formato Liliput significa pagar caro mañana cada recorte que se hace hoy

Por La Nación
Seis casos de reducción de obras de infraestructura: rotondas de la ruta 32, paso a desnivel en la Lima, Cartago; aeropuerto de Orotina; tren eléctrico, megacárcel y pista aeropuerto Liberia
Seis ejemplos de reducción de obras de infraestructura: las rotondas de la ruta 32; el intercambio en la Lima, Cartago; el plan del aeropuerto de Orotina; el tren eléctrico; la anunciada megacárcel y las reparaciones en la pista del aeropuerto de Liberia. (Canva Archivo LN/Canva Archivo LN)







