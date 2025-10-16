Editorial: La infraestructura en escala Liliput de este gobierno

Seis ejemplos de reducción de obras de infraestructura: las rotondas de la ruta 32; el intercambio en la Lima, Cartago; el plan del aeropuerto de Orotina; el tren eléctrico; la anunciada megacárcel y las reparaciones en la pista del aeropuerto de Liberia.

En tres años y medio, el achicamiento de los grandes proyectos de infraestructura se convirtió en una rutina de este gobierno. Unos se anuncian en grande y luego se encogen; otros, heredados, se miniaturizan. Es como si Costa Rica se gobernara a escala de Liliput, el diminuto país imaginado por el escritor irlandés Jonathan Swift, en Los viajes de Gulliver (1726).

Usamos la metáfora de Liliput porque permite mostrar cómo siete planes de gran magnitud han terminado recortados, con menos cobertura, capacidad y efecto real. Se trata del tren eléctrico de pasajeros, el aeropuerto de Orotina, la reparación de la pista en Liberia, el intercambio de la Lima, Cartago; los pasos a desnivel sustituidos por rotondas en la ruta 32, la modernización del puerto de Caldera y la publicitada “megacárcel” reconvertida en una simple ampliación de La Reforma.

Swift quiso simbolizar en Liliput la estrechez de miras. En nuestra realidad, decisiones políticas presentadas como “ahorro”, “eficiencia”, “reingeniería” u “optimización” van en la misma dirección al reducir el alcance de proyectos clave. En la práctica, no es otra cosa que una visión cortoplacista. Así, un problema tan crítico como el congestionamiento vial, que degrada la calidad de vida y la erosiona la competitividad, se pretende afrontar con soluciones a medias.

El tren eléctrico que lleva dos décadas descarrilándose entre estudios y planes, es el mejor ejemplo. Concebido para $1.400 millones, se abarató a $943 millones; de cinco líneas, se empequeñeció a dos; el trazado se acortó de 80 a 52 kilómetros; la compra de trenes, de 70 a 28, y el túnel entre las estaciones del Atlántico y Pacífico se suprimió para “ahorrar” $33 millones, sustituyéndolo por un cruce a nivel –congestión de carros añadida–.

Contra la lógica en cualquier política seria de movilidad sostenible, se eliminó el subsidio estatal. En casi todo el mundo, el tren urbano opera con apoyo público; aquí, sin él, las tarifas se duplicarán a unos ¢1.250 por recorrido. El nuevo plan, entonces, desnaturaliza el objetivo central, que es promover más viajes en tren que buses, o atraer a los automovilistas hacia un transporte público de calidad y dejar el carro en casa.

En resumen, tendríamos un tren supuestamente más barato, con menos cobertura, capacidad e impacto; con menor integración modal, beneficios sociales y, en última instancia, la perpetuación de las presas.

Pasemos a las carreteras. El intercambio de la Lima se recortó de cuatro a tres niveles con el doble argumento de “falta de recursos” y porque “no es necesario ahora”, pese a advertencias técnicas que proyectan saturación en menos de ocho años. A ello se suma la ruta 32 hacia Limón: los pasos a desnivel previstos se cambiaron por rotondas que, en semanas, se volvieron focos de lentitud e inseguridad para el transporte pesado. Lo barato sale caro, sobre todo en la vía que lleva a Moín, el principal puerto del país.

El planeamiento de un nuevo aeropuerto internacional en Orotina pasó por el mismo serrucho. El diseño original de $2.000 millones se recortó a $500 millones y las pistas, de dos a una. Y aunque se le aplicó la ley de Liliput, no hay ningún avance.

Con la reparación de la pista del aeropuerto de Liberia, se repite la historia. Se contrató por $41 millones, pero terminó en $34 millones y el problema es que cuatro meses después de terminada, ya presentaba deterioro, aunque era una solución anunciada para 10 años. Un informe final entregado en setiembre por el Laboratorio Nacional de Materiales de Modelos Estructurales (Lanamme) confirmó incumplimientos en la calidad de los arreglos realizados entre marzo de 2024 y marzo de 2025 en dicha pista.

El efecto liliputiense también atracó en el puerto de Caldera. Aunque desde hace una década se advierte de que está saturado y opera al límite, el gobierno pretendió ampliar la concesión al contratista actual por cinco años más, al 2031, a cambio de “obras paliativas”. Ello, pese a que Caldera no está para remiendos, sino para intervenciones radicales. Y, aunque en octubre del año pasado, con atraso, se sacó a licitación la modernización, si por la víspera se saca el día, esta sería declarada infructuosa debido a más de un centenar de impugnaciones, lo que a la postre resultaría en una ampliación del contrato para la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC).

Recapitulamos estos casos porque los costarricenses llevamos muchos años sin ver nuevas obras de infraestructura. Aunque es fundamental que haya prudencia en las inversiones, eso no debe confundirse con parches ni con servicios a medias.

Aquí, es mejor decirlo sin metáforas: un país que aspira al desarrollo necesita infraestructura de primer nivel. Es condición para elevar la productividad –menos tiempos y costos logísticos–, competir y atraer inversión, cerrar brechas territoriales con transporte público digno y salvar vidas mediante diseño seguro.

La ingeniería de calidad devuelve horas de vida a la ciudadanía. Construir “en grande” es la política social y económica más seria que podemos emprender. Acostumbrarnos al formato Liliput significa pagar caro mañana cada recorte que se hace hoy: más presas, más sobrecostos y menos competitividad.