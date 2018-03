Cual clavo sin cabeza, que al incrustarse en una viga no se puede sacar con facilidad, el empleo público creado difícilmente se elimina. La regla opera con independencia de los avances tecnológicos de la Cuarta Revolución Industrial a cuya merced gran cantidad de labores otrora desempeñadas por seres humanos (en los departamentos de contabilidad, control, proveeduría, cobranza, etc.) son ahora ejecutadas por computadoras y hasta por robots. En los presupuestos del sector público se refleja el costo de las inversiones periódicas en equipo y aplicaciones tecnológicas, pero no se ve el impacto de esa tecnología sobre el renglón de sueldos y cargas sociales. Al menos no se refleja en la reducción de las planillas aunque la tecnología debería permitir hacer más con menos factor trabajo.