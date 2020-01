En cuanto a la inflación, las tasas de interés y la devaluación previstas para el año que comienza, no se vislumbra gran cambio respecto a lo observado en el 2019, pues —salvo que ocurra algún hecho violento o inusual— el entorno mundial es de baja inflación, la posición del país en cuanto a divisas es holgada y la demanda de crédito no cambiará mucho. En cuanto al tipo de cambio, el riesgo es, más bien, uno de apreciación del colón, lo cual atentaría contra el crecimiento, pero confiamos en que ese no sea el caso.